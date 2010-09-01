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TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 11 YARALI ANTALYA (A.A)

01 Eylül 2010 16:06

-TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 11 YARALI ANTALYA (A.A) - 01.09.2010 - Antalya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 11 Alman turist yaralandı. Alınan bilgiye göre, Belek'teki otellerde konaklayan ve Köprüçay'a raftinge giden Alman turistleri taşıyan Hasan Saraç'ın kullandığı 07 TAV 65 otobüsün freni, Beşkonak Karabük köyü civarında arızalandı. Sürücünün durdurmayı başaramadığı otobüs, yol kenarındaki yamaca çarparak devrildi. Kazada otobüste bulunan 23 turistten 11'i yaralandı. Yaralılardan 4'ü Serik Özel Aspendos Hastanesine, 7'si Özel Side Anadolu Hastanesine kaldırıldı.  Kazadan yara almadan kurtulan 12 Alman turist ise kontrol amacıyla Serik ve Manavgat Devlet hastanelerine gönderildiler. Otobüs şoförü Hasan Saraç ise ifadesi alınmak üzere Taşağıl Jandarma Karakoluna götürüldü.

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