Tur otobüsü devrildi, 1 turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi. Otobüste bulunan ikisi Türk, 20 turist yaralanırken, turistlerden bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kapadokya turundan Manavgat'a dönen Sadık Çetintaş idaresindeki 07 S 2183 plakalı tur otobüsü, Taşkesiği mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Manavgat'ta çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 53 yaşındaki Estonyalı Tıına Vaher yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan, rehber Ayhan Çavuşoğlu ise Manavgat Devlet Hastanesinden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.