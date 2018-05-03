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Tur minibüsü tabelaya çarptı: 3 Rus turist yaralandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde, tur minibüsünün sürücünün kontrolünden çıkarak reklam tabelasına çarptığı kazada, 3 Rus turist yaralandı

03 Mayıs 2018 17:20

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, tur minibüsünün sürücünün kontrolünden çıkarak reklam tabelasına çarptığı kazada, 3 Rus turist yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Belek- Kadriye turizm yolunda meydana geldi. Abdurrahman Ekici yönetimindeki 27 JK 094 plakalı tur minibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki metal reklam tabelasına çarptı. Kazada araçta bulunan 8 turistten 3\'ü yaralandı. Yaralı Rus turistler, olay yerine sevk edilen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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