Tur İstanbul'a kaldı



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında, Belarus ekibi BATE Borisov ile deplasmanda karşılaştı. Raul Meireles'in henüz 4. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Belarus ekibi BATE Borisov ile deplasmanda karşılaştı.

Raul Meireles'in Karşılaşmanın 4. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldığı karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Fenerbahçe karşılaşmaya Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir, Egemen, Ziegler, Mehmet Topal, Baroni, Kuyt, Meireles, Sow, Webo ilk 11'i ile çıktı.

BATE ise ilk 11'inde şu isimlere yer verdi: Forbunov, Polyakov, Filipenko, Radkov, Bordachov, Baga, Olekhnovich, Volodko, Hleb, Pavlov, Rodionov.

Maçtan detaylar

90. dakika: Alan Kelly'nin son düdüğü ile karşılaşma 0-0 sona eriyor. 4. dakikadan itibaren karşılaşmayı 10 kişi oynayan temsilcimiz Fenerbahçe rövanş öncesinde avantajlı bir skorla sahadan ayrılıyor.



90. dakika: Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ekleniyor.

90. dakika: Temsilcimiz Fenerbahçe karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Moussa Sow'un yerine Salih Uçan'ı oyuna alarak kullanıyor.

90. dakika: Dmitri Mozolevsky'nin pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Aleksandr Volodko topu soluna çektikten sonra şutunu çekiyor ancak top az farkla üstten dışarı çıkıyor.

88. dakika: Bu dakikalarda BATE Borisov baskısını iyice arttırmış durumda.

85. dakika: Bu dakikada temsilcimiz Fenerbahçe'de Selçuk Şahin, Cristian Baroni'nin yerine oyuna dahil oluyor.

83. dakika: Dmitri Mozolevsky'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Aleksandr Pavlov'un şutu Reto Ziegler'den dönüyor.

82. dakika: Aleksandr Volodko'nun ara pası ile altıpas üzerinde sağ çaprazda topla buluşan Vitali Rodionov'un şutu Volkan Demirel'e çarpıp kornere çıkıyor.

79. dakika: BATE Borisov son oyuncu değişikliği hakkını Aleksandr Hleb'in yerine Vadim Kurlovic'i oyuna alarak kullanıyor.

76. dakika: Sağ çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Vitali Rodionov'un çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

75. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Aleksandr Pavlov paslaşarak kullanıyor. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Edgar Olekhnovich'in şutu Egemen Korkmaz'dan dönüyor.

73. dakika: Mehmet Topal'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Caner Erkin son çizgiye indikten sonra ceza sahası içerisine ortasını yapıyor ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor.

72. dakika: Cristian Baroni'nin havadan gönderdiği pasla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Moussa Sow için ofsayt bayrağı kalkıor.

71. dakika: Aleksandr Pavlov'un pası ile sağ kanatta topla buluşan Vitali Rodionov için ofsayt bayrağı kalkıyor.

71. dakika: Temsilcimiz Fenerbahçe karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını Pierre Webo'nun yerine Caner Erkin'i oyuna alarak kullanıyor.

70. dakika: Bu dakikalarda BATE Borisov, yarı alanımızda daha fazla topla buluşuyor.

68. dakika: Aleksandr Hleb'in pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Aleksandr Pavlov, yüzünü kaleye döndükten sonra şutunu çekiyor ancak top üstten dışarı çıkıyor.

65. dakika: Sağ kanattan atağa kalkmak isteyen Moussa Sow, Artem Radkov'un sert müdahalesi ile yerde kalıyor. Bu pozisyonun ardından Artem Radkov sarı kart görüyor.

64. dakika: BATE Borisov bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Dmitri Baga oyundan çıkarken yerine Dmitri Mozolevsky giriyor.

63. dakika: Serbest vuruşu kullanmak için topun başına Aleksandr Pavlov geçiyor. Pavlov'un kavisli ortasında top Volkan Demirel'i de aşıp oyun alanın dışına çıkıyor.

62. dakika: Sol kanatta topla buluşan Vitali Rodionov, ceza sahası çizgisine yakın bir yerde Bekir İrtegün'ün müdahalesi ile yerde kalıyor. Pozisyonun ardından Bekir İrtegün sarı kart görüyor.

61. dakika: Aleksandr Pavlov, Vitali Rodionov ile girdiği duvar pasının ardından ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşuyor. Pavlov'un gelişine çektiği şutta top Volkan Demirel'de kalıyor.

59. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Cristian Baroni geçiyor. Cristian'ın ortasını Aleksandr Pavlov ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.

58. dakika: Orta sahadan gönderilen uzun topa sol kanatta hareketlenen Vitali Rodionov için ofsayt bayrağı kalkıyor.

57. dakika: Aleksandr Pavlov'un yerden pası ile ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Edgar Olekhnovich'in gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

54. dakika: Aleksandr Yurevich'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Dmitri Baga'nın ortası oyun alanının dışına çıkıyor.

52. dakika: Artem Radkov'un Pierre Webo'ya yaptığı faulün ardından BATE yarı alanının ortasından kazanılan serbest vuruşta topun başına Cristian Baroni geçiyor. Cristian'ın yerden çektiği şut savunmadan dönüyor.

50. dakika: Sağ kanattan atağa kalkmak isteyen Vitali Rodionov orta sahaya yakın bir bölgede Egemen Korkmaz'ın müdahalesi ile yerde kalıyor.

51. dakika: Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Aleksandr Yurevich'in yerden çektiği sert şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

47. dakika: Fenerbahçe yarı alanının ortasında topla buluşmak isteyen Vitali Rodionov, Egemen Korkmaz'a faul yapıyor.

46. dakika: BATE Borisov ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Filipp Rudik oyundan çıkarken yerine Aleksandr Pavlov giriyor.

46. dakika: Karşılaşmanın ikinci yarısı BATE Borisovlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

İLK YARI: 0-0

45. dakika: Alan Kelly'nin düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona eriyor.

45. dakika: Aleksandr Volodko'nun sağ kanattan yaptığı orta ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Filipp Rudik'in gelişine çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

45. dakika: İlk yarının sonuna en az 2 dakika ekleniyor.

45. dakika: Sol kanattan Filipp Rudik'in yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde yükselip kafa vuruşu yapmak isteyen Vitali Rodionov, Egemen Korkmaz'a faul yapıyor.

42. dakika: Sağ kanatta Dirk Kuyt, Yegor Filipenko'den topu kaptıktan sonra sol kanada pasını vermek istiyor ancak Edgar Olekhnovich'in yaptığı sert müdahale ile yerde kalıyor.

39. dakika: Reto Ziegler'in orta sahadan gönderdiği uzun pasla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Moussa Sow için ofsayt bayrağı kalkıyor.

38. dakika: Zeminin ağır olması nedeni ile her iki takım da bu dakikalarda istediklerini yapmakta zorlanıyor.

35. dakika: Sağ kanattan Aleksandr Volodko'nun yaptığı orta yerde sekip penaltı noktası üzerinde bulunan Vitali Rodionov'a geliyor. Rodionov'un gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

31. dakika: Sol kanattan Dmitri Baga'nın yaptığı ortayı Egemen Korkmaz kafayla uzaklaştırmak istiyor ancak top ceza sahası yayının hemen dışında bulunan Filipp Rudik'e geliyor. Rudik'in gelişine çektiği şutta top Volkan Demirel'de kalıyor.

29. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Dmitri Baga geçiyor. Baga'nın ortasını savunmaya yardıma gelen Pierre Webo kafayla uzaklaştırıyor.

29. dakika: Filipp Rudik'in pası ile sol kanatta topla buluşan Maksim Bordachev'un ceza sahası içerisine yaptığı ortayı Reto Ziegler kafayla kornere uzaklaştırıyor.

27. dakika: Vitali Rodionov'un pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Aleksandr Hleb'in yerden çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

25. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Cristian Baroni geçiyor. Cristian'ın ortasını savunma uzaklaştırıyor.

25. dakika: Gökhan Gönül'ün kafa pası ile sağ kanatta topla buluşan Dirk Kuyt son çizgiden ortasını yapıyor ancak savunmaya çarpan top kornere çıkıyor.

21. dakika: Pierre Webo, orta sahada Edgar Olekhnovich ile girdiği ikili mücadelede yerde kalıyor ve kısa süreli bir sakatlık yaşıyor.

20. dakika: Gökhan Gönül'ün pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Pierre Webo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

18. dakika: Savunmadan seken topla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Cristian Baroni'nin gelişine çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

16. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Dmitri Baga, Aleksandr Hleb ile paslaşarak kullanıyor. Hleb ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak top Volkan Demirel'de kalıyor.

12. dakika: Yegor Filipenko'nun Moussa Sow'a yaptığı faulün ardından kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Topal geçiyor. Mehmet Topal'ın yerden çektiği şut savunmadan dönüyor.

10. dakika: Pierre Webo, Artem Radkov ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalıyor ancak hakem Alan Kelly kendisini aldatmaya yönelik hareketten dolayı Webo'ya sarı kart gösteriyor.

8. dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Cristian Baroni geçiyor. Cristian'ın ortasında top kaleci Andrei Gorbunov'un kucağında kalıyor.

7. dakika: Yegor Filipenko'nun Pierre Webo'ya yaptığı faulün ardından ceza sahası dışında sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Cristian Baroni geçiyor. Cristian'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortayı savunma uzaklaştırıyor.

4. dakika: Orta sahada Aleksandr Hleb'e arkadan sert bir müdahelede bulunan Raul Meireles direkt kırmızı kart görüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe maçın geri kalanında 10 kişi mücadele edecek.

2. dakika: Vitali Rodionov'un pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Aleksandr Hleb'in şutu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

1. dakika: Pierre Webo'nun pası ile sol kanatta topla buluşan Reto Ziegler'in ortasını BATE savunması uzaklaştırıyor.

1. dakika: Karşılaşma Pierre Webo ve Cristian Baroni'nin yaptığı santra vuruşu ile başlıyor.