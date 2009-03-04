Tur için sahaya çıkacağız



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada futbolu güzelleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak mağlup olduklarını söylerken, rövanş maçında tur için sahaya çıkacaklarını söyledi.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk maçında istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.



Uygun, maçın ilk yarısında korakor bir mücadele olduğunu ifade ederek, "Önde baskı kurup, orta sahayı kalabalık tutmak istiyorduk. İlk yarıda korakor bir mücadele oldu. Burada kendimize avantaj elde etmek istiyorduk. Yaptığınız hatalar size pahalıya patlıyor. Kupanın ilk ayağında istemediğimiz bir sonuç aldık" dedi.



Takımda 1-2 kişi olmayınca tüm dengelerin bozulduğunu ifade eden Uygun, "İstanbul'da yaptığımız 2 maçı da kaybetmememiz gerekiyordu ama takımda 1-2 kişi olmayınca bütün dengeler bozuluyor. Fenerbahçe yendi ve (Sivas'ın yollarında) türküsünü çaldı. Futbolun keyfi bu" diye konuştu.



Uygun, Mehmet'in sahada hem rakip oyuncular hem de takım arkadaşlarıyla tartıştığının hatırlatılması üzerine, "Bu, bayan futbolu değil, erkek futbolu. Saha içinde kavgalar olacak" dedi.

