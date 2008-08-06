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Spor

Tur için mücadele edeceğiz

Aragones, ilk maçta alınan 2-0'lık galibiyetin hiçbir şeyi garanti etmeyeceğini belirterek, ''Çok ciddi bir şekilde maça çıkacağız. Turu geçmek için m&uum

06 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın yapılacağı Ferenc Szuza Stadı'nda, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde son çalışmasını yapan sarı-lacivertli futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Aragones, ilk maçta alınan 2-0'lık galibiyetin hiçbir şeyi garanti etmeyeceğini belirterek, ''Çok ciddi bir şekilde maça çıkacağız. Turu geçmek için mücadele vereceğiz'' dedi.

Macar futbolunun karakterli bir oyun olduğunu ifade eden İspanyol teknik adam, ''MTK Budapeşte ciddiye alınması gereken bir rakip. Bu turu ve 3. ön eleme turunu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz'' değerlendirmesini yaptı.

Aragones, Maldonado ve Kezman ile ilgili soruya, ''İki futbolcu da hazır olmadığı için Macaristan'a getirilmedi. Budapeşte'de hazır olan futbolcularla mücadele vereceğiz'' yanıtını verdi.

Emre ilk 11'de olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine deneyimli teknik adam, ''İlk 11'de kimin yer alacağını, ilk önce oyuncularım öğrenecek. Onların sahaya çıkmasıyla basın mensupları da kimin oynayacağını görecek'' ifadelerini kullandı.

İngiliz ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Alonso'nun, kendisi aracılığıyla sarı-lacivertli takıma gelmeyeceğini bildirdiği yönündeki iddialarla ilgili olarak ise Aragones, ''Siz bu haberleri nereden alıyorsunuz bilmiyorum ama böyle bir şey yok'' dedi.

"Zorlu bir maç"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Roberto Carlos, MTK Budapeşte'nin iyi bir takım olduğunu belirterek, bugün zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi.

Daha önce düzenlenen bir basın toplantısında söylediği ''Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli yerlere geleceğiz. Kimseye sürpriz olmasın'' açıklamasının hatırlatılması üzerine Carlos, ''Evet, geçtiğimiz yıldan daha iyi durumdayız. Hocamız Aragones ile daha iyi yerlere geleceğiz'' dedi.

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