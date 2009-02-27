Tur fiyatları çıldırdı

Yabancıların Paskalya Tatili, Türkler için de çok cazip yurtdışı tatil imkanlarını beraberinde getirdi. Nisan ayında İtalya'ya tur fiyatları 3 günlük 49 euroya kadar düştü.





Paskalya Tatili'nde Türkiye'ye gelecek uçakların boş dönmemesi için turizm şirketleri harekete geçti. Özellikle 10-13 Nisan dönemi için birbirinden cazip yurtdışı tur fırsatları oluştu.



Yapılan araştırmaya göre 10-13 Nisan döneminde en ucuz İtalya turu 49 euroya kadar iniyor. Jokey Tur, isteyenleri 3 günlüğüne Napoli'ye 49 euroya götürüyor. Bu tura 3 yıldızlı otelde oda kahvaltı konaklama dahil.



Ödemeyi peşin değil taksitle yapmak isteyenler ise 12 ay boyunca ayda 10 TL ödüyor.



Jokey Tur'un aynı dönemde 99 euroya İtalya Floransa ve İspanya Madrid turları da bulunuyor.



Pronto Tur'un nisan ve mayıs dönemini kapsayan yurtdışı turlarında da ilginç fiyatlar dikkat çekiyor. Pronto, tam 7 günlük Kızıldeniz ve Piramitler turunu 49 euroya yapıyor. 5 günlüğüne 99 euroya Prag'a gidilebilen Pronto'da İtalya turları için de fiyatlar 149 eurodan başlıyor.



Etstur'da da Prag için fiyatlar 99 eurodan başlıyor. Milano turunu 149 euroya yapan Etstur'da Madrid turları 179, Barcelona turları da 199 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor.

