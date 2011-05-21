-TUR BOTU BATTI: 15 KİŞİ KAYIP HANOİ (A.A) - 21.05.2011 - Vietnam'ın güneyinde Saygon nehrinde doğum günü partisi düzenlenen bir tur botunun batması sonucu 5'i çocuk 15 kişi kayboldu. Binh Duong bölgesinde dün gece şiddetli fırtına nedeniyle meydana gelen kazada, iki katlı botun iskeleden 100 metre kadar uzaklaşmışken battığı bildirildi. İkisi Çin vatandaşı toplam 7 kişi yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Arama ve kurtarma çalışmaları için yüzlerce polis ve asker seferber edildi. Botun battığı noktanın belirlendiği ve su yüzeyine çıkarılması çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.