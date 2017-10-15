TUR 2017'yi Diego Ulissi kazandı

İstanbul etabında birinci Edward Thenus oldu

Mustafa AKIN - Hakan TARHAN / İstanbul,(DHA)

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nu BAE Takımı Emirates\'in İtalyan sporcu Diego Ulissi kazandı.

Bu yıl 53\'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. 10 Ekim\'de Alanya-Kemer etabı ile başlayan TUR 2017\'de bugün 6\'ncı ve son etap Kurtköy\'deki Intercity İstanbul Park yarış pistinden start aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın verdiği start ile başlayan yarış, 143,7 kilometre sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden geçilerek Sultanahmet Meydanı\'nda son buldu. 13 takımdan 93 bisikletçinin kıyasıya mücadelesine sahne olan organizasyonda İstanbul etabını Trek-Sergafredo takımından Belçikalı sporcu Edward Thenus 3 saat 24 dakika 32 saniye ile kazanırken ikinci Bora-Hansgorohe İtalyan Matteo Pelucchi, üçüncü ise Androni Sidermec Bottechchia\'dan İtalyan Francesco Gavazzi oldu.

TUR 2017\'DE GALİP DIEGO ULISSI

TUR 2017 Genel Klasmanda BAE Takımı Emirates\'in İtalyan sporcu Diego Ulissi toplam 26 saat 32 dakika 15 saniye organizasyonda birinci gelerek Turkuaz Mayonun sahibi oldu. Ulissi\'yi Astana ekibinden Danimarkalı sporcu Jesper Hansen 12, Androni Sidermec Bottecchia ekibinden İtalyan Fausto Masnada 24 saniye geriden takip etti.

Türkiye Güzellikleri Klasmanını ise Türkiye Milli Takımı\'ndan Onur Balkan zirvede noktaladı.

Öte yandan finişe 200 metre kala kaza meydana geldi. Geride kalan 5 etapta birinci olan Bora Hansgrohe takımından İrlandalı Sam Bennett Sam Bennett son virajı alamayarak düştü.

TURKUAZ MAYO (GENEL KLASMAN)

1 Diego Ulissi (BAE Emirates)

2 Jesper Hansen (Astana)

3 Fausto Masnada (Androni Sidermec Bottecchia)

YEŞİL MAYO (SPRİNT)

1 Edward Thenus (Trek)

2 Sam Bennett (Bora-Hansgorohe)

3 Simone Cansonni (BAE Emirates)

KIRMIZI MAYO (TIRMANIŞ)

1 Mirco Maestri (Bardiani CSF)

2 Danilo Celano (Caja Rural-Seguros RGA)

3 Alessandro Tonelli (Bardiani CSF)

BEYAZ MAYO (TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ)

1 Onur Balkan

2 Feritcan Şamlı

3 Alex Turrin (Wilier Treistina-Sele Italia)

TAKIMLAR

1 Wilier Treistina-Sele Italia (İtalya)

2 BAE Emirates (Birleişk Arap Emirlikleri)

3 Bora-Hansgorohe

ÖDÜLLER VERİLDİ

Düzenlenen tören ile yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ödül törenine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterleri İbrahim Kalın ile Fahri Kasırga, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Spor Toto Genel Müdürü Muharrem Kasapoğlu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir katıldı.

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