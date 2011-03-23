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TÜPTEN SIZAN GAZ PATLADI: 3 YARALI KONYA (A.A)

23 Mart 2011 12:20

-TÜPTEN SIZAN GAZ PATLADI: 3 YARALI KONYA (A.A) - 23.03.2011 - Konya'da mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Nurettin Çolak'a ait merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Nakışlar Sokak Park Apartmanı'ndaki dairede, mutfak tüpünden sızan gaz büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle evin bütün kapı ve pencereleri söküldü, metrelerce uzağa savruldu.  Patlama sırasında evde bulunan Nurettin Çolak ile eşi Emine ve 11 yaşındaki kızları Raziye Çolak yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, patlamanın mutfak tüpündeki gaz sızıntısından kaynaklandığını belirledi.  Patlamanın şiddetiyle evden fırlayan eşyalar çevre binalara da zarar verirken, elektrik tellerine takılan perdeler MEDAŞ ekipleri tarafından toplandı.  Olay yeri ve çevresinde uzun süre inceleme yapan polisin soruşturması sürüyor.

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