Tüpraş'taki patlamayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Aliağa İlçesi’ndeki Tüpraş Rafinerisi’nde bakım çalışması yapılırken ürün tankında meydana gelen patlamaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Patlamayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında olayı araştırmak üzere 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 7 kişi içerisinde saha ve teknik sorumlularının da bulunduğu öğrenildi.

Patlamada yaşamını yitirin işçilerin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. İşçilerin cenazeleri İzmir, Osmaniye ve Sivas'ta toprağa verilecek.

Patlamada gazdan etkilenen bir işçinin de tedavisi sürüyor. Patlamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da dün soruşturma başlatmış, olayla ilgili 3 başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirilmişti.

İzmir Aliağa Rafinerisi’nde ürün tankında saat 09.25’te bakım çalışmaları yapılırken basınç nedeniyle şiddetli bir patlama meydana gelmiş, patlamada, bakım çalışmasına katılan 4 çalışan hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.