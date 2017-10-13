TÜPRAŞ'taki patlamaya tepki

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - ALİAĞA Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, TÜPRAŞ\'ta yaşanan patlamada yaşamını yitirenler için Demokrasi Meydanı\'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

TÜPRAŞ\'ta yaşanan iş kazasında 4 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından bu akşam Demokrasi Meydanı\'nda bir araya gelen Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu, yaşananlara tepki gösterdi. Eyleme çok sayıda TÜPRAŞ ve PETKİM işçisi de katılarak destek verdi.

Basın açıklaması öncesi konuşan Aliağa Petrol-İş Şube Başkanı Ahmet Oktay, grubu, patlamada yaşamını yitiren işçiler adına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından Oktay, \"Yıllardır üzerine basa basa vurgu yaptığımız taşeronluk sistemi sermayeyi besleyen bir zincirdir. Bunlar sermayenin kar hırsı ile bizlerin emeği üzerinden ucuz işgücü adı altında yarattığı bir sistemdir. Yaşanan iş cinayeti bu sistemin sonucudur. Bizler canlarımızı yitiriyoruz, onlar ceplerini dolduruyor\" dedi.

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ise, \"Aliağa\'nın birikmiş sorunları var. Sorunlar sadece taşeronla da sınırlı değil. Burada devletin eksikliğini, acizliğini görüyoruz. Buradaki devlet hastanesinde yanık ünitesi yok. İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması konusunda burası bizim pilot bölgemiz olacak. Bizzat takipçisi olacağım\" diye konuştu.

\'TAŞERON SİSTEMİ SON BULSUN\'

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan açıklamayı okuyan Genel-İş 5 No\'lu Şube Aliağa Belediyesi İşyeri Baş Temsilcisi Doğanşah Aydın, ülkede kanayan bir yara haline gelen taşeron sisteminin acısını yaşadıklarını dile getirerek, iş kazalarında yaşamını yitiren emekçilerin yüzde 90\'ının örgütsüz, güvencesiz ve kuralsız bir şekilde çalıştırılan taşeron elemanlardan oluştuğunu belirtti. Doğan, İş cinayetlerinin yaşanmaması için taşeron sisteminin son bulması gerektiğini vurgulayarak, konfederasyonlara \"Taşeron sistemi üzerinden birbirini besleyen sermaye, siyaset ve iktidar zincirine dur demenin zamanı gelmedi mi?\" diye sordu.

Yapılan basın açıklamasının ardından eylem olaysız şekilde son buldu.

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