Tüpraş'taki patlamaya ilişkin 3 gözaltı daha

Tüpraş'ın İzmir rafinerisinde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, Tüpraş'ın İzmir rafinerisinde 4 işçinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

Gözaltına alınan taşeron firma Beka Projenin iş güvenliği sorumlusu ile TÜPRAŞ'ın saha sorumlularından 2 şüpheli, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.



Tüpraş'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride 11 Ekim'de, bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, 2 işçi yaralanmıştı.



Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden taşeron firma Beka Proje sahibi Bedrettin Karataş, işletme emniyet uzmanı Esfet Bilici, montaj ustabaşı Ali Battal ve şantiye müdürü Muhammed Hulusi Gözüak tutuklanmış, başmühendis Mehmet Emin T, işletme mühendisi Burak K, işletme başmühendisi Kürşat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.