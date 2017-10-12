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TÜPRAŞ'taki patlamanın ardından 7 gözaltı (5)

ÖLEN İŞÇİYE ALİAĞA'DA SON GÖREV TÜPRAŞ İzmir rafinerisinde yaşanan patlamada hayatını kaybeden 4 işçiden Mehmet Karademir için Aliağa Yeni Şakran Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi

12 Ekim 2017 20:35

ÖLEN İŞÇİYE ALİAĞA\'DA SON GÖREV
TÜPRAŞ İzmir rafinerisinde yaşanan patlamada hayatını kaybeden 4 işçiden Mehmet Karademir için Aliağa Yeni Şakran Mahallesi Merkez Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. 2.5 yaşında bir çocuğu bulunan Mehmet Karademir\'in tabutu cami avlusuna getirildikten sonra babası Ali Karademir, ağabeyi Sabri Karademir, taziyeleri kabul etti. Aileyi acılı gününde vatandaşların yanı sıra sendikacılar ile Belediye Başkanı Serkan Acar da yalnız bırakmadı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Karademir\'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı.
BERGAMA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Patlamada ölen bir diğer işçi 24 yaşındaki Kemal Şaşmazer için de ikindi vakti Bergama Yeni Cami\'de cenaze töreni düzenlendi. Şaşmazer\'in cenazesi, Talatpaşa Mahallesi Alp Sokak\'taki baba ocağında helallik alınmasının ardından camiye getirildi. Cenaze törenine Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Koştu, CHP İlçe Başkanı Ayşe Demircişimşek, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyinengin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai arkadaşları, bekar olan Şaşmazer\'in babası Fahrettin Şaşmazer ve diğer yakınları katıldı. Şaşmazer, kılınan cenaze namazının ardından, Bergama Şehir Kabristanı\'nda toprağa verildi.
Cenaze töreni sırasında camiye bir sendika ve iki rafineriden gönderilen çelenklere ise tepsi gösterenler oldu.
Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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