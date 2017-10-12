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TÜPRAŞ'taki patlamanın ardından 7 gözaltı (4)

ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ OSMANİYE'YE GÖNDERİLDİ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi'ndeki patlamada hayatını kaybeden 4 işçiden Mehmet Dere'nin cenazesi Aliağa'daki mezarlıkta bulunan gasilhanede yıkandığı sırada, dışarıda bu

12 Ekim 2017 18:21

ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ OSMANİYE\'YE GÖNDERİLDİ
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi\'ndeki patlamada hayatını kaybeden 4 işçiden Mehmet Dere\'nin cenazesi Aliağa\'daki mezarlıkta bulunan gasilhanede yıkandığı sırada, dışarıda bulunan yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ardından Mehmet Dere\'nin cenazesi, Aliağa Merkez Camisi\'ne getirildi. Burada kılınan namazdan sonra Mehmet Dere\'nin cenazesi, memleketi Osmaniye\'ye gönderildi. Dere için yarın Osmaniye\'de cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

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