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TÜPRAŞ'ta teknik eleman alımı için başvuru süresi uzatıldı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- TÜPRAŞ Batman Rafinerisi'nin işbaşı eğitimi kapsamında alacağı 32 teknik eleman ağırlıklı sınavında başvuru sayısı 500'ü bulunca süre 1 hafta daha uzatıldı

14 Ekim 2017 13:31

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- TÜPRAŞ Batman Rafinerisi\'nin işbaşı eğitimi kapsamında alacağı 32 teknik eleman ağırlıklı sınavında başvuru sayısı 500\'ü bulunca süre 1 hafta daha uzatıldı.
TÜPRAŞ Batman Rafinerisi\'nin işbaşı kursu programında almayı kararlaştırdığı teknik personel ağırlıklı 32 kişilik eleman alımına başvurular son günde 1 hafta daha uzatıldı. Kimya teknoloji mühendisliğine 11, makine teknisyenliğine 4, elektronik teknisyenliğine 3, inşaat teknolojisi teknisyenliğine 1 ve özel güvenlik korumaya 11 kadro açılan TÜPRAŞ Batman Rafinerisi\'nin teknik ağırlıklı eleman alımına 10 günde 500 başvuru oldu. 18-28 yaşındakilerin başvurduğu kadrolara sürenin bir hafta daha uzatılma kararı, başvurularını yapmada geç kalan işsizleri sevindirdi.
TÜPRAŞ Batman Rafinerisi yöneticilerinin isteği üzerine teknik ve güvenlik alımı sınavına önümüzdeki Cuma gününe kadar başvuruların yapılabileceğini belirten Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Besim Eviz, şöyle dedi:
\"Müracaat süresi 14 Ekim 2017 tarihi olarak belirlenmişti. Ancak TÜPRAŞ yöneticilerinin talebi gerekse de Batman dışında olup henüz müracaat yapmayan gençlere bir fırsat daha tanındı. Bu sınav çok şeffaf bir şekilde yapılacak. İstanbul\'dan gelecek bağımsız bir kuruluş Batman Üniversitesi\'nde bu sınavı gerçekleştirecek. 18-28 yaş arasındaki gençler önümüzdeki Cuma gününe kadar başvurularını müdürlüğümüze yapabilecek.\"

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