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Tüpraş'ta patlama 4 ölü, 2 yaralı (5)

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜPRAŞ İzmir Rafineresi'nde bugün saat 09

11 Ekim 2017 17:41

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜPRAŞ İzmir Rafineresi\'nde bugün saat 09.25 sıralarında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bir süreden bu yana kullanılmayan yüzer tavanlı boş nafta tankının bakımı yapılırken meydana gelen patlama sonucu 4 işçinin yaşamını yitirdiğini, 2 işçinin yaralandığını hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Yaralılarımızdan biri Aliağa Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, Menemen Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan diğer yaralımızın ise durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayda hayatını kaybeden emekçilerimize Allah\'tah rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Julide Sarıeroğlu\'nun talimatları çerçevesinde soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 3 başmüfettiş, 1 müfettiş görevlendirilmiş ve inceleme devam etmektedir. Bakanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü ve Aliağa Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü olay yerine intikal ettirilmiştir.\"      

 

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