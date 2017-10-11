Tüpraş'ta patlama 4 ölü, 2 yaralı (2)

Taylan YILDIRIM/ALİAĞA(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'ndeki, TÜPRAŞ Rafinerisi\'nde, boş ürün tankında bakım sırasında, gaz sıkışmasının neden olduğu sanılan bir patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi öldü, 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.

TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi\'nde, bugün saat 09.25 sıralarında, boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışmasının neden olduğu sanılan patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yüklenici firma çalışanları Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere öldü, Halil İbrahim Kavlak ile birlikte 2 işçi yaralandı. Patlama ardından ilk müdahaleyi TÜPRAŞ kendi itfaiye ekibi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aliağa Grubu\'ndan çok sayıda itfaiye ekibi çalışmalara destek için rafineriye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürerken tankın bulunduğu bölge giriş çıkışlara kapatıldı, bölgedeki yol da trafiğe kapatıldı. TÜPRAŞ\'tan yapılan açıklamada, \"Bugün saat 09.25\'de İzmir Rafinerisi ürün tankında bakım çalışmaları sırasında patlama meydana gelmiştir. Rafineri teknik ekiplerinde olaya müdahale edilmiştir\" denildi.

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, patlamanın meydana geldiği tankta bakım için işçilerin çalıştığını belirtip, 4 çalışanın öldüğünü 2 kişinin yaralandığını söyledi. Kaymakam Yılmaz, iş kazasının gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini, rafinerinin diğer birimlerinde faaliyetlerin sürdüğünü bildirdi. Kaymakam Yılmaz, anlık patlamanın iş kazası olduğunu ve herhangi bir yangın olayı bulunmadığını, tesisin üretimine devam ettiğini bildirdi.

TÜPRAŞ ALİAĞA RAFİNERİSİ

TÜPRAŞ verilerine göre Aliağa Rafinerisi\'nde 1353 kişi çalışıyor. 1972 yılında 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlayan İzmir rafinerisi, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek 1987 yılında 10 milyon ton/yıla ulaştı. 2007 yılında destilasyon kapasitesindeki revizyonlar da göz önüne alınarak rafinerinin ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon ton/yıl olarak tescil edildi. Verilere göre, İzmir Rafinerisi’nde, 2016 yılında 7.3 milyon tonu yurt içine olmak üzere toplam 10.4 milyon ton ürün satışı yapıldı.

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