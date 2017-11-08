Tüpraş'ın dokuz aylık net kârı yüzde 235 yükseldi

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Türkiye\'nin en büyük petrol rafinaj şirketi Tüpraş\'ın dokuz aylık net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 235 artışla 3 milyar 318 milyon liraya yükseldi.

Tüpraş\'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin satışları da aynı dönemde yüzde 63 artışla 39 milyar 344 milyon liraya yükseldi.

Açıklamada, \"Dünya rafinaj sektörünün geçtiğimiz yıla göre daha olumlu seyrettiği 2017’de, entegre yapısıyla üretimini sürdüren Tüpraş, ülkemiz ve sanayi için değer oluşturmaya devam etti\" denildi ve şu bilgiler verildi:

\"Üçüncü çeyreğe 49 dolar/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatı, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ve OPEC dışı ülkelerin üretim kesintisi anlaşmasına uyumu, Kuzey Irak’ta yaşanan siyasi istikrarsızlıklar ve küresel stokların düşüş trendi nedenleriyle dönemi 57.2 dolar/varil seviyesinde kapattı.

\"Üçüncü çeyrekte, Temmuz ve Ağustos aylarında Avrupa’da yaşanan rafineri yangınları, grevler; Ağustos ayının son haftasında ABD’de sert başlayan kasırga dönemi petrol ürünleri arzını olumsuz etkilerken, sağlıklı seyreden talep ortamı da ürün marjlarını yukarı çekti.

\"Sonuç olarak, 2017 üçüncü çeyreğinde yükselen ürün marjlarının etkisiyle ortalama Akdeniz marjı 6.5 dolar/varile yükseldi, aynı dönemde Tüpraş, yüksek kompleksite üstünlüğüyle, 8.95 dolar/varil net marja ulaştı.

\"Bu dönemde, 7.7 milyon ton üretim rakamına ulaşan Tüpraş, ticaret aktiviteleri ile birlikte 7.7 milyon yurt içi, 1.2 milyon ton uluslararası pazarlar olmak üzere toplamda 8.9 milyon ton satış gerçekleştirdi.

\"2016 yılı aynı dönemine göre, ortalama yüzde 13.6 daha yüksek seyreden ham petrol fiyatı, ortalama yüzde 18.6 dolar kurundaki yükseliş ve yüzde 10 satış hacmi büyümesi ile 2017 yılı üçüncü çeyrek satış hasılatı yüzde elli iki artarak 14.3 milyar liraya ulaştı.\" (Tablo)