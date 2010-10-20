-TÜPRAŞ'A 605,4 MİLYON LİRALIK VERGİ CEZASI İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), Şirkete tebliğ edilen raporlara göre TÜPRAŞ'tan 605,4 milyon lira vergi cezasının talep edildiğini bildirdi. TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan özel durum açıklamasında, Şirket nezdinde yürütülen vergi incelemesi sonucunda vergi inceleme elemanları tarafından eleştiri konusu yapılan hususlara ilişkin olarak düzenlenen Vergi İnceleme Raporları ile 5 Kasım 2010 tarihli tarhiyat öncesi uzlaşma davetinin, bugün kendilerine tebliğ edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Şirketimize tebliğ edilen raporlardan anlaşıldığı kadarıyla; 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 hesap dönemleri için 242 milyon lira vergi aslı, 363,4 milyon lira vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 605,4 milyon lira talep edilmiş olup, talep edilen vergi aslı üzerinden ayrıca gecikme faizi de hesaplanacaktır. Vergi İnceleme raporlarında eleştiri konusu yapılan husus, Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında imalatta kullanılan rafineri yakıtlarının bir kısmının, özellikle asfalt üretimine isabet eden miktarının, özel tüketim vergisine tabi olup/olmayacağına ilişkin yorum farklılığından kaynaklanmaktadır. Ancak, ÖTV Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren, şirketimizin devletin mülkiyeti ve yönetimi altında olduğu dört yıl boyunca da, rafineri yakıtları hiç bir şekilde ÖTV'ne tabi tutulmamıştır. Şirketimiz 26 Ocak 2006 tarihinde özel şirket vasfı kazandıktan sonra adı geçen düzenlemede herhangi bir değişiklik olmadığı için, aynı uygulama dört yıl boyunca devam ettirilmiştir.'' Söz konusu vergi inceleme raporları ile ilgili olarak uzlaşma dahil bütün yasal hakların kullanılacağı dile getirilen açıklamada, konu ile ilgili gelişmelerin, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak yatırımcılar ile paylaşılacağı ifade edildi.