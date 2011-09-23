-Tüpraş'a yıldırım düştü KOCAELİ (A.A) - 23.09.2011 - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.(TÜPRAŞ) İzmit Rafinerisi'nin ürün depolama tanklarından birine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. TÜPRAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, saat 05.35'te bölgeyi etkisi altına alan sağanak nedeniyle İzmit Rafinerisi ürün depolama tanklarından birine yıldırım düştüğü ifade edildi. Tankta çıkan yangına Rafineri Teknik Emniyet ekiplerinin müdahale ettiği belirten açıklamada, ayrıca tank yangın sistemlerinin de devreye girdiği kaydedildi. Yangının saat 06.20'de tamamen söndürüldüğü belirtilen açıklamada, ''Olayın çevre ve insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmamakta olup, rafineri faaliyetleri planlanan şekilde sürdürülmektedir'' denildi.