TÜPRAŞ'a kesilen 160 milyon liralık vergi cezasında uzlaşmaya gidildi

Gezi olayları ve 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından sert bir dille eleştirilen Koç Holding bünyesindeki şirketlerden TÜPRAŞ'a, 2009-2013 hesap dönemleri için kesilen 160 milyon liralık vergi cezasının 55 milyon TL olarak ödenmesi hususunda uzlaşma sağlandığını bildirdi.

TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirkete tebliğ edilen rapor ve ihbarnamelerde 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için 65,6 milyon TL vergi aslı, 94,4 milyon TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 160 milyon TL talep edildiği ve söz konusu talep ile ilgili olarak uzlaşma dahil tüm yasal hakların şirket tarafından kullanılacağı hatırlatılarak, şunlar aktarıldı:

"Şirketimizce, söz konusu vergi raporları ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Merkezi Uzlaşma Komisyonu ile gerçekleştirilen görüşmede, tarh edilen tüm tutarlar için 55 milyon TL ödenmesi hususunda uzlaşma sağlanmış olup, söz konusu ihtilaf ile ilgili hukuki süreç sona ermiştir."