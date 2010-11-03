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Ekonomi

TÜPRAŞ UZLAŞMA TALEBİNİ GERİ ÇEKTİ İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2010 20:54

-TÜPRAŞ UZLAŞMA TALEBİNİ GERİ ÇEKTİ İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (TÜPRAŞ), vergi inceleme raporlarıyla ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talebini geri çekti. TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin 20 Ekim 2010 tarihli özel durum açıklamasında, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 ÖTV hesap dönemleri için düzenlenen Vergi İnceleme Raporları ile bu raporlarda eleştiri konusu yapılan hususlara ilişkin 5 Kasım 2010 tarihli tarhiyat öncesi uzlaşma davetinin şirkete tebliğ edildiğinin kamuya duyurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, ''Şirketimiz, Maliye Bakanlığı'nın ilgili idari birimine başvuruda bulunarak, 'tarhiyat sonrası uzlaşma' dahil bütün yasal haklarımız saklı kalmak üzere 'tarhiyat öncesi uzlaşma' talebini geri çekmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır'' denildi.

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