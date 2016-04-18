T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tüpraş Rafinerisi'nde yangın; 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı

Yaralı işçiler Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

18 Nisan 2016 03:30

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre bir işçi hayatını kaybetti 4 işçi yaralandı.

Saat 22.40’ta Ham Petrol Ünitesi’nde çıkan yangınla birlikte sirenler çaldı ve farika alarm düzeyine geçti. Yangına, Tüpraş bünyesinde bulunan özel eğitimli itfaiye ekipleri müdahale etti. Üretimin olmadığı Ham Petrol Ünitesi’nin bakım çalışmaları sırasında iddiaya göre kaynak yapılırken kıvılcımların sıçrayarak neden olduğu sanılan yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında işçilerden Mustafa Er olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 4 işçi Tüpraş’a ait ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan İzzet Günay, Vedat Arabacı, Yücel Cengiz ve Medeni Kurt tedavi altına alındı. 

Tüpraş  İzmit Rafinerisi’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"17 Nisan 2016 Pazar saat 22.40’ta Tüpraş İzmit Rafinerisi Ham Petrol Ünitesi’nde bakım çalışması sırasında yangın meydana gelmiştir. Olaya müdahale eden rafineri teknik emniyet ekipleri yangını kontrol altına alarak, 23.45’de söndürmüşlerdir. İlk belirlemelere göre olayda bir çalışan hayatını kaybetmiş, 4 çalışan ise yaralı olarak hastaneye sevk edilmiş olup yaralıların sağlık durumları iyidir." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

tüpraşyangınrafineri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24