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TÜPRAŞ Rafinerisi önünde inceleme yapan gemiden düşen bakanlık görevlisi öldü

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personeli Mehmet Kalaycıoğlu hayatını kaybettği

18 Ağustos 2015 18:26

Tüpraş Rafinerisi önünde dip taraması yapan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemisinden düşen personel hayatını kaybetti.

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ne ait iskele açığında, rafineriye dip tarama hizmeti veren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı gemiden denize düşen gödevli Mehmet Kalaycıoğlu öldü.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.10'da Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı, rafineriye dip tarama hizmeti veren gemide görevli bakanlık personeli Mehmet Kalaycıoğlu denize düştü. Olaya müdahale devam etmektedir." denildi.

Kalaycıoğlu'nun sudan çıkarıldığı, burada hazır bekletilen 112 sağlık ekibinin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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