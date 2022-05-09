Tüpraş ilk çeyrekte 896 milyon lira net kâr açıkladı

Tüpraş, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket Yukarı yönlü hareket eden ürün marjları ve Brent ham petrol fiyatındaki artışa bağlı oluşan stok karının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 896 milyon lira net kâr elde etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, modernizasyon, enerji verimliliği ve dönüşüme yönelik yatırımlarını sürdüren Tüpraş, yüzde 45'i sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere toplam 240 milyon liralık yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Tüpraş, söz konusu dönemde yüzde 85'lik kapasite kullanımıyla 6 milyon ton üretim ve 6,5 milyon ton satışla 76,5 milyar lira ciroya ulaştı. (AA)