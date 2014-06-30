TÜPRAŞ, 'Fortune 500' listesinde de ilk sırada

TÜPRAŞ, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği "Fortune 500"de, 41 milyar 78 milyon lira net satış ile ilk sırada yer aldı. Şirket bu sene İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İhracatçılar Birliği listelerinde de birinci olmuştu.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (TÜPRAŞ), Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği "Fortune 500"de, 41 milyar 78 milyon lira net satış ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye sıralamasının yedincisi, düzenlenen basın toplantısıyla Fortune 500 Türkiye Editörü Kenan Şanlı ve Finar/Dun & Bradstreet (D&B) Türkiye Genel Müdürü Didem Taner tarafından açıklandı.

Toplantıda verilen bilgilere göre, TÜPRAŞ'ın 41 milyar 78 milyon lira net satışla ilk sırada yer aldığı listede, bu şirketi 24 milyar 979 milyon lira net satış geliriyle OMV Petrol Ofisi ve 23 milyar 206 milyon lira net satış geliriyle Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ izledi. Net satış gelirini 18 milyar 776 milyon liraya çıkaran Türk Hava Yolları, dördüncü sırada yer aldı.

17 milyar 845 milyon net satış geliri ile Opet’in beşinci sırada yer aldığı listede, 15 milyar 382 milyon lira net satış gelirine sahip olan Türkiye Elektrik İletim altıncı, Shell&Turcas Petrol ise 13 milyar 997 milyon lira net satış geliri ile listede yedinci sırada yer aldı.

Türk Telekom 13 milyar 190 milyon net satış geliri ile sekizinci sıradaki yerini korurken, bir önceki yıl 13’üncü sırada olan Enka, ciddi bir atak yaparak 12 milyar 459 milyon lira net satış geliri ile 2013 listesine dokuzuncu sıradan girdi.

Fortune 500 Türkiye listesinin en önemli sürprizlerinden birini ise BİM yaptı. Önceki yılki listede 14’üncü sırada olan BİM, 11 milyar 848 milyon lira net satış geliri ile bu yıl ilk 10 arasına girmeyi başardı.