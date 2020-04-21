Tüpraş: Ekonominin Ağustos'ta normale dönmesini bekliyoruz

Türkiye'nin ana akaryakıt tedarikçisi Tüpraş, 2020 yılı şirket satış beklentilerini yenilerken Koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceğine ilişkin tahminini de açıkladı.

Koç Holding şirketi olan Tüpraş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirime göre şirket 2020 planını Covid-19 salgınının ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin talebi üzerindeki etkilerinin Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağı ve Ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayımına göre hazırladı.

Tüpraş bu varsayımdan hareketle 2020 yılı için öngördüğü üretim beklentisini 28 milyon tondan, 24 milyon tona, satış beklentisini de 29 milyon tondan 25 milyon tona revize etti. Bu değişiklikler sonrası, şirketin 2020 yılı için kapasite kullanımı beklentisi yüzde 95 – 100 aralığından yüzde 80 – 85 aralığına indirildi.

Tüpraş 2020 yılı yatırım tutarını da 200 milyon dolardan 125 milyon dolara çekti.