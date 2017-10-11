TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi'nde patlama: 4 ölü, 2 yaralı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki Aliağa İlçesi\'ndeki TÜPRAŞ Rafinerisi\'nde bakım çalışması yapılırken, ilk belirlemelere göre basınç nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

İzmir Aliağa Rafinerisi\'nde ürün tankında saat 09.25\'te bakım çalışmaları yapılırken basınç nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada, bakım çalışmasına katılan 4 çalışan öldü, 2\'i de yaralandı. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, patlamada 4 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kaymakam Yılmaz, patlamanın bir iş kazası olduğunu ve herhangi bir yangın olayı bulunmadığını, tesisin üretimine devam ettiğini bildirdi.

Patlama ihbarı üzerine tesisteki itfaiye ekipleri alarm durumuna geçirilirken, ambulanslar sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği bölümde enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, yaralı işçi ilk müdahalenin yapılabilmesi için Aliağa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

TÜPRAŞ verilerine göre Aliağa Rafinerisi\'nde 1353 kişi çalışıyor. 1972 yılında 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlayan İzmir rafinerisi, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek 1987 yılında 10 milyon ton/yıla ulaştı. 2007 yılında destilasyon kapasitesindeki revizyonlar da göz önüne alınarak rafinerinin ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon ton/yıl olarak tescil edildi. Verilere göre, İzmir Rafinerisi’nde, 2016 yılında 7,3 milyon tonu yurt içine olmak üzere toplam 10,4 milyon ton ürün satışı yapıldı.