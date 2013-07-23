TÜPRAŞ, 2012'nin en büyük sanayisi seçildi

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' 2012 yılı araştırması sonuçlarında ilk sırayı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) aldı.

TÜPRAŞ, 2012'de 40 milyar 118 milyon 28 bin 63 liralık net üretimden satışla birinci olurken, TÜPRAŞ'ı 8 milyar 164 milyon 892 bin 972 liralık net üretimden satışla Ford Otomotiv Sanayi AŞ izledi. Üçüncü sırayı ise 7 milyar 529 milyon 420 bin 343 lira ile Oyak-Renault aldı.

Düzenlenen basın toplantısında bilgi veren İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2012 yılında 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun üretimden satışlarının 2011 yılına göre yüzde 9.2’lik bir artışla 323 milyar 978 milyon liradan 353 milyar 699 milyon liraya çıktığını söyledi. Bahçıvan, "Ekonominin yüzde 2.2 büyüdüğü bir yılda bu büyüme başarıdır" ifadesini kullandı.

Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarında 2012 rakamlarına göre 596 bin 55 kişi çalışıyor. Bu rakam 2011 yılında 574 bin 589 kişiydi.

Bu arada 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde kamu kuruluşlarının sayısı azalmaya devam ediyor. Özelleştirmelerin de etkili olduğu bu süreçte, 1990 yılında 91 olan 500 Büyük listesindeki kamu kuruluş sayısı son araştırmada 13’e inmiş durumda.

500 Büyük kuruluşun değişim gösteren önemli göstergelerinden biri de yabancı sermaye ile ilgili. 2009 yılında 153 olan yabancı sermaye ortaklı kuruluş sayısı 2012 yılında 138’e düşmüş. Üretimden satışlarda da yabancı sermayeli kuruşların yüzde 40’lar civarında olan paylarının, bugün yüzde 35’ler seviyesine gerilediğini görüyoruz."