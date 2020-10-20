Tüpraş 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><span style="color:#424242;">Tüpraş 2 milyar</span><span style="color:#424242;"> TL’ye</span><span style="color:#424242;"> kadar borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı.</span></p>\n<p><span style="color:#424242;">Şirket dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada azami beş yıl vade</span> <span style="color:#424242;">ile borçlanacağını ve ihraç için Sermaye Piyasası Kurulu'na</span> <span style="color:#424242;">(SPK) başvuru yaptığını belirtti.</span></p>\n<p><em><span style="color:#424242;">Ayrıntılar gelecek...</span></em></p>\n</body>\n</html>