Tüpraş 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek

Tüpraş 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı.

Şirket dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada azami beş yıl vade ile borçlanacağını ve ihraç için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptığını belirtti.

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