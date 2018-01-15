T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tüp patlamasında yaralanan 60 yıllık çift, bir gün arayla öldü

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, evde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada ağır yaralanan Halime Üzen (82) dün, eşi Fadıl Üzen (79) ise bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

15 Ocak 2018 19:47

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Mazıdağı ilçesinde, evde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada ağır yaralanan Halime Üzen (82) dün, eşi Fadıl Üzen (79) ise bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mazıdağı ilçesinde beş gün önce Üzen çifti evde kömür sobasını yakarken mutfaktaki tüpten sızan gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Halime Üzen, Mardin Devlet Hastanesi\'ndeki müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti ve memleketine götürülerek toprağa verildi. Aynı patlamada yaralanan ve Adana\'ya sevk edilen Fadıl Üzen ise bugün tedavi gördüğü hastanede, yaşamını yitirdi. Üzen\'in cenazesi de memleketine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nezir GÜNEŞMARDİN DHA MARDİN MazıdağıFadılMazıdağıAğırHalimeMardin Devlet HastanesiDiyarbakır DicleTıp Fakültesi HastanesiBuradaAynıAdana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24