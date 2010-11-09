-TÜP PATLAMASINDA ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Kadıköy Suadiye'deki bir kafede LPG tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin Aytekin Yücel olduğu kesinleşti. Aytekin Yücel'in kızı Asuman Kulan, yaptığı açıklamada, önceki gün Suadiye Bağdat Caddesi'ndeki bir kafede LPG tüpünün patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangında ölen 80 yaşlarındaki erkeğin babası olduğunu söyledi. ''Patlamada hayatını kaybedenin babam Aytekin Yücel olduğuna kesin karar verildi'' diyen Kulan, Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede, babasının daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle ayağına takılan platin ve takma dişlerinden teşhis edildiğini bildirdi. Kulan, DNA testi yapılmasının prosedürlerin tamamlanması için gerekli olduğunun kendilerine söylendiğini belirterek, ''DNA testi yapılması için mahkeme kararını aldık. Test sonucunu beklemeden cenazeyi alabileceğimiz söylendi'' diye konuştu. Mahkeme kararını ve test örneğini vermek için Adli Tıp Kurumuna gittiklerini ifade eden Kulan, cenazeyi yarın alabileceklerini düşündüklerini ve almaları durumunda da yarın Küçükyalı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa vermeyi umduklarını söyledi. Kulan, ''Babam hep oralardaki kafelere gider otururdu. Görüntülerde de babamın orada olduğu ve düştüğü görülüyor. İhmal olduğunu düşünüyorum. Herkes oradan çıkmış ama babam çıkamamış'' dedi.