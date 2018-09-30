Tüp patladı; yangında 6 kişi hayatını kaybetti

Sırbistan, Novi Pazar kentindedeki Bor Binası'nda çıkan yangında altı kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde, Bor Binası'nda bir gaz tüpünün patlamasıyla bir dairede yangın çıktı. Yangın diğer dairelere de sıçramasıyla, kısa sürede tüm binayı alevler sardı.

Vatandaşların yangına müdahalesi yetersiz kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayı gören diğer çevre sakinleri ise korku dolu anları cep telefonları ile görüntüledi.

Binanın bulunduğu sokağa girmekte zorlanan itfaiye ekipleri, ellerindeki makineler ile binada mahsur kalan kişileri güvenli bir şekilde tahliye etmeye çalıştı.

Çevre sakinleri ve ekiplerin yardımıyla yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. (DHA)