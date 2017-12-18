Tüp mide ameliyatıyla 1 yılda 99 kilo verdi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - ORDU\'da yaşayan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün Ar-Ge biriminde görevli Mevlüt Erdem (49), 15 ay önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Genel Cerrahi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gökhan Selçuk Özbalcı\'ya aşırı kilosu nedeniyle başvurdu. \'Süper morbid obez\' olduğu belirlenen Mevlüt Erdem, tüp mide ameliyatıyla 1 yılda 206 kilodan 107 kiloya düştü.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün Ar-Ge biriminde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Mevlüt Erdem, geçen eylül ayında aşırı kilosundan kurtulmak için OMÜ Genel Cerrahi Bölümü\'nde görevli Doç. Dr. Gökhan Selçuk Özbalcı\'ya başvurdu. Yapılan araştırmaların ardından 206 kilo Erdem\'in \'süper morbid obez\' olduğu tespit edildi. Geçen kasım ayında olduğu sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatından sonra 1 yılda 99 kilo veren Erdem, 107 kiloya düştü.

\'KİLO KAYBI 1 YIL DEVAM EDECEK\'

Hastanın tedavi sürecini anlatan Doç. Dr. Gökhan Selçık Özbalcı, \"15 ay önce bize başvurdu. Defalarca diyet yaptığını; ancak verim alamadığını bize anlattı. Biz de obezite cerrahi için kendisiyle görüştük. O dönem 48 yaşındaydı hastamız ve 206 kilogramdı. Vücut kitle endeksi dediğimiz değer var hastalarda. Bu değer, 40\'ın üzerindeyse biz, o hastalara \'morbid obez\' diyoruz. 50\'nin üzerinde ise \'süper morbid obez\' diyoruz. Eğer 60\'ın üzerinde ise \'süper süper morbid obez\' diyoruz. Hastamızın bu değeri, 68 idi. Yani çok yüksek vücut kitle endeksi vardı; ama ilginç şekilde kilolu yandaş sorun olarak eşlik eden şeker ve tansiyon gibi hastalıklar hastamızda yoktu\" diye konuştu.

Erdem\'in kiloları nedeniyle daha önce ameliyat geçirmediğini kaydeden Doç. Dr. Özbalcı, \"Biz de kısıtlayıcı bir yöntem olan sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatını önerdik. Geçen yıl kasım ayının sonunda 206 kiloyken ameliyat ettik. Sonra gerekli kontrollere geldi. Takviyelerini ve vitaminlerini kullandı. Geçen hafta geldiğinde 107 kiloya düşmüştü. 6 ay ya da 1 yıl içerisinde kilo kaybı devam edecek. Bence 85 kilolara kadar düşebilir. Tedavisi bittiği zaman 120 kilo vermiş olacak\" dedi.

\'HEDEFİM 85-90 KİLOLARA İNMEK\'

Tüp mide ameliyatıyla yaklaşık 1 yılda 99 kilo veren Mevlüt Erdem ise ailesinin desteğiyle tedavi olmaya karar verdiğini belirterek, \"Ben kendimle barışığım. Görevim gereği 19 ülkede çeşitli programlara katıldım. Uçağa binmek ya da ek kemer istemek zor oluyordu. Gittiğim yerlerde de sıkıntılar yaşayabiliyordum. Ailem, bana bu konuda çok destek verdi. Sonrasında da çevremdeki arkadaşlarım, beni daha da güçlendirdi. Ardından Samsun OMÜ\'de görevli doktorumla irtibata geçtim. Kendisi benimle çok ilgilendi. Bence obez olan insanlar, bu konuda karar vermeli. Doktora gitmeli; çünkü sağlık çok önemli. Hedefim 85 ya da 90 kilolara inmek. Ben, bu sürede beni yalnız bırakmayan başta aileme ve doktoruma çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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