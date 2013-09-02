Tüp geçit 2015’te açılacak

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Marmara Boğazı’na tüp geçit projesinin 2015 yılında açılacağını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım NTV'den Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Ulaşımda 2023 hedeflerini anlatan Yıldırım, Ankara metrosuyla ilgili de tarih verdi. 3. köprüyle ilgili her şeyin planlandığı gibi gittiğini söyleyen Yıldırım, Marmaray'a kardeş bir proje daha yapıldığını, onun da 2015'te tamamlanacağını söyledi.

'Türkiye tek ülke'

"2009'daki şurada Türkiye'nin 2023 hedefleri belirlenmişti, bunlara eklenecek yeni projeler olacak mı?" sorusuna Yıldırım, "Ulaştırma Şurası’nın asıl amacı ulaşımda hedefleri ortaya koymak. Türkiye dünyada yaşanan krize rağmen büyük projeleri başlatan hemen hemen tek ülke. Türkiye'nin başlattığı projelerin büyüklüğü çok fazla. Örnek, Marmaray projesi, Ankara-İstanbul hızlı tren, 3 havalimanı, 3. köprü projesi... vs böyle gidiyor" şeklinde yanıt verdi.

3. köprü

Yıldırım 3. köprüyle ilgili "3. köprüyle ilgili bilindiği gibi 29 Mayıs'ta temel atıldı, çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Köprünün hem Anadolu hem Avrupa yakasında ayakları yapılıyor. Ayaklar yükselmeye başladı. Köprüden sonra devam edecek yolun izi belli oldu. Geçen basında da uydudan gözükmeye başladı diye bir haber vardı. Özetle proje planladığımız gibi gidiyor, hatta bir miktar da önde gidiyor. 2 yılda köprü artı yollar dünyada bir rekordur, bu çok büyük bir başarı. Bunu daha fazla sıkıştırmanın da bir anamı yok" dedi.

Marmaray ve tüp geçit

Yıldırım Marmaray'a kardeş diye nitelendirilen tüp geçitle ilgili de bilgi verdi. Yıldırım, "Marmaray bir demiryolu projesidir, Uzakdoğu'dan Batı Avrupa'yı birbirine bağlayacak kıtalaraarası bir projedir. Onda da sona yaklaşıyoruz. 29 Ekim itibariyle Anadolu yakasında Ayrılıkçeşme Avrupa yakasında da Kazlıçeşme'de açıyoruz. Tüp geçit, hemen onun güneyinde diğer bir proje. Haydarpaşa limanından girip Sarayburnu'ndan çıkan bir tüp geçit var. Bu tüp geçit Marmaray'ın kardeşi dediğimiz proje. 2015 sonuna kadar tüp geçidi açacağız. Marmaray kutu gibi 2 gözden oluşuyor, bir gidiş bir geliş. Tüp geçit altlı üstlü, alttan gidişi var, üstten geliş var.

Bugün İstanbul'un 1 numaralı konusu trafiğidir. Gerek Marmaray gerekse bu 2. tüp geçit İstanbul'un trafiğinin rahatlamasına büyük katkı sağlayacak" dedi.

Ankara-İstanbul hızlı tren

Ankara-İstanbul hızlı tren projesinin zor bir proje olduğunu söyleyen "Zeminle ilgili bazı sıkıntılarımız var. Onları çözersek yıl sonuna kadar orayı da açmış olacağız" dedi.

Ankara Metrosu

Ankara'da metro çalışmalarıyla ilgili Yıldırım, "Ankara metroları malum çok uzun süre gündemde oldu. En son yaptığımız kanun düzenlemesiyle Sayın Başbakanı'mız bu metroların artık belediyeden devralınıp bakanlık tarafından yapılmasını uygun gördü. Biz işlere başlayalı 2 yıl olmadı, Ankaralılar bir an önce hayata geçmesini istiyor. Olağanüstü bir hızla çalışıyoruz. 3 hat devraldık. Keçiören Tandoğan ve Kızılay biraz zaman alacak, orada işler çok az miktarda yapılmıştı, o 2014'ün sonuna doğru olacak. Çayyolu, Batıkent, Sincan bu yıl sonuna doğru bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bilişim suçları

Yıldırım, "Torba yasa gibi bir hazırlığınız var, internet suçlarında yeni tanımlar gibi hazırlıklar var, bu ne aşamada?" sorusuna da "Meclis açıldığında bu konuda bir hazırlığımız var doğrudur, bu yasayı gündeme getireceğiz. Bu yasada en önemli konu, gelişen internet. İnternet 10 kat gelişti. İnternet ilaç gibi. İnternet aynı zamanda zehir gibi. Her güzel şeyin olumsuz yanı da var. O yüzden internetin daha yaygın kullanılması özgür kullanılması, bu arada yasal boşluklar oluyor. Hukuki altyapısı yok. Dünyada da yok. Burada oluşan mağduriyetleri nasıl aşacağız? Bir çerçeve oluşturacağız, tanımlar yapmamız lazım. Somutlaştırmak yerinde olur. Sizin adınıza biri bir hesap açıyor, her türlü hakareti yapıyor, sonra farkına varıyorsunuz. 'Ver hesabını' diyorsunuz, benim haberim yok diyor. Bu düzenlemenin amacı bu ve buna benzer olayları düzeltmek. Türkiye dışından ülkemize yönelik faaliyette bulunanların uyacakları kural ve kaideleri, tedbirleri içeriyor" şeklinde yanıt verdi.