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Tüp dolu kamyon TIR'a çarptı!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

14 Temmuz 2017 21:49

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde dolu mutfak tüpü yüklü kamyon, TIR'la çarpıştı. Yola savrulan tüplerin patlamaması olası bir faciayı önledi.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nden  mutfak tüpü yükleyen Ahmet Toprak (55)  yönetimindeki  33 FD 619 plakalı kamyon aynı güzergahta giden Erdal Kozak'ın (50) kullandığı mucur yüklü 33 N 2730 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Toprak kamyonun şoför mahalinde sıkışırken, mutfak tüpleri de otoyola saçıldı. Yapılan ihbar ile kazanın meydana geldiği yere gelen Tarsus Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri otoyolun 2 şeridini trafiğe kapatarak çevre güvenliği aldı.

Kaza sırasında kamyonun içinde sıkışan Ahmet Toprak arama kurtarma ekiplerinin çabası ile çıkarılırken, 112 ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Toprak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otoyola saçılan tüpler kazayı haber alarak olay yerine gelen diğer şirket çalışanları tarafından toplandı.

Meydana gelen kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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