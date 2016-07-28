Tüp bebek merkezi FETÖ'den kapatıldı, embriyonlarını üç gün sonra buldu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nde tüp bebek tedavisi gören Ayşen Öztürk, haberi internetten öğrendi. Embriyonlarının peşine düşen Öztürk, “Kendime gelemiyorum” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal ile birlikte Gülen cemaatine atfedilen 'FETÖ' ile ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle 35 sağlık kuruluşu kapatıldı. Kapatılan kurumlardan biri de İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi oldu. Kurumda bebek sahibi olmak için tedavi gören hastalardan biri de 35 yaşındaki Ayşen Öztürk’tü. Al Jazeera Türk'ün haberine göre Öztürk, tedavi gördüğü kurumun kapatıldığını internetten öğrendi. Merkezde 4 tane dondurulmuş embriyonu vardı. İlaçlarını kullanıyordu ve birkaç gün içinde embriyon nakli olacaktı. Hastaneden kimseye ulaşamayan Öztürk, görüştüğü doktorundan “Embriyonların büyük olasılıkla Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne aktarılacak” cevabını aldı. Pazartesi günü Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni arayan Öztürk, hastaneden kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini öğrendi.

"Hastaneyi aradım"

Hastanedeki güvenlik görevlisinden embriyonların Koç Üniversitesi Hastanesi’ne gönderildiğini öğrenen Öztürk, “Hastaneyi aradım, doğruladılar. Ancak tedavim için başka bir hastane ve doktor buldum. Eğer onların hastanesinde tedaviye devam edeceksem prosedür gereği bir yazı ile embriyonların bulunduğu hastaneye gidip özel bir termos ile onlara getirebileceğimi söylediler. Ben de Koç Üniversitesi Hastanesi’ne gideceğim” diye konuştu.

"Çok üzüldüm"

1 yıl önce tüp bebek tedavisi görmeye başlayan Öztürk, “Bayramdan sonra doktorumla yeni denemeyi yapabileceğimizi konuştuk. Sonra bunlar yaşandı. 3 gündür kendime gelemiyorum, kaygılandım ve üzüldüm. Embriyonlar nakledilirken bir sorun yaşanıp yaşanmayacağını, kayıp olup olmayacağını düşündüm. Benim gibi pek çok kişi var. Hastane kapatıldıktan sonra hiçbir bilgilendirme de olmadı, bizi arayıp kimse bilgi vermedi” dedi.

Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği’nden yapılan açıklamada, hastaların dijital dosya bilgilerinin Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden temin edilebileceği ve hastalara gerekli yönlendirmenin buradan yapılacağı ifade edildi.

"40 bin hastanın dosyası alındı"

Kapatılan hastanenin kurucusu ve yüzde 61.15 hisseyle büyük ortağı olan Ermeni Doktor Aret Kamar, Fethullah Gülen’le hiçbir alakası olmadığını belirterek, “Bu kurumdan hiçbir şekilde bir derneğe ve vakfa para yatırma söz konusu değil. Sorgusuz sualsiz kapattılar kurumumuzu. Bizi en çok üzen de hastaların mahrem dosyalarına el koymaları oldu. 40 bin hastanın dosyasına el konuldu, paketleyip gittiler” dedi.