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Tüp bebek dördüzlerin tek hayatta kalanı Umut da derede boğuldu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Pınarbaşı ilçesinde, Umut Efe Kara (4), derede boğuldu

29 Mart 2018 19:55

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Pınarbaşı ilçesinde, Umut Efe Kara (4), derede boğuldu. Minik Umut\'un alilenin tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen dördüzlerden hayatta kalan tek çocukları olduğu öğrenildi. 
Olay, Aşağıbeyçayırı Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan Kara (32), oğlu Umut Efe ve babası Mustafa Kara (62) ile birlikte pancar ekimi için tarlaya gitti. Umut Efe, otomobilde uyuya kaldı. Ramazan Kara, bir süre sonra Umut Efe\'ye bakmak için otomobilin yanına geldi. Ancak oğlunu bulamadı. Dede Mustafa Kara, derede yatan bir çocuk gördüğünü söyleyerek oğluna haber verdi. Ramazan Kara, minik oğlunu derede hareketsiz bir şekilde buldu. Kara, oğluna suni teneffüs yaptı. Bu sırada gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği çocuk kurtarılamadı. Uyanınca babası ile dedesinin yanına gitmek için dereyi geçmeye çalıştığı düşünülen çocuğun boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi.
AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU
Kara çiftinin 4 yıl önce tüp bebek yöntemiyle dördüzleri dünyaya geldi. Ancak dördüzlerden sadece Umut Efe hayatta kaldı. Ailenin tek çocuğu olan Umut Efe\'nin, bugün Pınarbaşı ilçesi Karslı Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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