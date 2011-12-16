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Dünya

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı istifaya hazır TUNUS (A.A)

16 Aralık 2011 01:00

-Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı istifaya hazır TUNUS (A.A) - 15.12.2011 - Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Muncef Marzuki, ülkede yaşamın 6 ay sonra gelişmemiş olması durumunda istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.   Marzuki, devlet televizyonunda yayınlanan söyleşisinde, bir yıl süren gösteriler ve grevlerden sonra yeni hükümet ülkeyi tekrar yola sokarken, sabırlı olunması çağrısında bulunarak, 6 ay sonra ülkedeki durum değişmemiş olursa istifa etmeye hazır olduğunu bildirdi.  Muncef Marzuki, bütçede en az 3 milyar dolar açık bulunduğunu, öte yandan AB'nin 4 milyar dolarlık yardım sözü verdiğini belirterek, ilk dış ziyaretini de Fransa'dan sonra ikinci en büyük ticari ortakları olan Libya'ya yapacağını kaydetti. Tunus'ta Kurucu Meclisi'nin cumhurbaşkanlığına seçtiği Cumhuriyet Kongresi Partisi lideri Muncef Marzuki önceki gün yemin ederek görevine başlamıştı.

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