-TUNUS'UN SÜRGÜNDEKİ LİDERİ DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA PARİS (A.A) - 16.01.2011 - Tunus'un sürgünde yaşayan İslamcı partisi Ennahda'nın lideri Raşid Gannuşi, ülkesine dönme hazırlığında olduğunu söyledi. Telefonla AFP'ye açıklamada bulunan Gannuşi, bir ulusal birlik hükümetinin kurulmasına da hazır olduğunu söyledi. İngiltere'nin başkenti Londra'da sürgünde olan Gannuşi, ''Dönüş hazırlığındayım'' derken, ne zaman Tunus'a döneceğinin sorulması üzerine de ''yakında'' yanıtını verdi. ''Tunus intifadası diktatörlüğü çökertti'' diyen Gannuşi, Zeynelabidin Bin Ali'nin kaçışından sonra siyasi sistemde bir parçalanma olduğunu ortak bir temelde anlaşmaya varmanın zaman alacağını da sözlerine ekledi. Bin Ali rejimi tarafından yasaklanan Ennahda'nın lideri olar Gannuşi ile eski başbakan Muhammed Gannuşi arasında hiçbir akrabalık bağı bulunmuyor.