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Ekonomi

Tunus’un devrik liderinin, THY'nin tarafından satın alınan uçağı İstanbul'a geldi

Tunisair, uçakta bir yatak odası ve bir oturma odası da bulunduğunu açıklamıştı

21 Aralık 2016 21:43

Türk Hava Yolları’nın (THY), Tunus’un devrik cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin Airbus A340 tipi lüks uçağını 78 milyon dolara satın aldığı uçak İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı'na 16.45'te inen uçak, daha sonra THY Teknik hangarına çekildi. Bin Ali’nin sadece test uçuşunda kullandığı uçak 2010’dan beri Bordeaux havaalanında tutuluyordu. Uçağın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahsis edileceği iddia edildi.

A340 tipi uçak, Zeynel Abidin Bin Ali için alındıktan sonra, içi son derece lüks şekilde döşenmiş, Louis Vuitton markası tarafından dekore edilmişti. Tunisair, uçağı satışa çıkardığı 2012 yılında, uçakta bir yatak odası ve bir oturma odası da bulunduğunu açıklamıştı.

THY, aylık 25 milyon dolar zarar ettiği  gerekçesiyle 30 uçağını sefer dışı bırakmıştı.

 

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