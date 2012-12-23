Tunus'un devrik liderinin eşyaları açık artırmada

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali'nin özel eşyaları hükümet tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Aralarında 39 otomobilin de bulunduğu lüks eşyaların satışından 10 milyon euro gelir elde edilmesi bekleniyor.

Lüks otomobiller, mücevherler, saatler, sanat eserleri...

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali'nin özel eşyaları açık artırmada... Müzayedenin açılış kurdelasını bizzat Tunus Başbakanı Hamadi Jebali kesti.

Hükümet tarafından satışa çıkarılan binlerce eşya, Bin Ali'nin eşyalarının yalnızca yüzde 20'si.

Bunların arasında bulunan 39 lüks otomobil müzayedenin en çok ilgi çeken koleksiyonu.

Açılışına kabine üyeleri ve üst düzey diplomatların da katıldığı müzayede artık halka da açık.

Müzayedeye yurt dışından da yoğun ilgi var. Öyle ki açık artırma turizmi bölgedeki otelleri de doldurmuş.

Tunus, devrimin ardından büyük ekonomik sıkıntı yaşıyor.

Tunus ekonomisi son bir senede yüzde 2.2 oranında küçüldü. İşsizlik ise yüzde 17'yi buldu.

Açık artırmanın gelirleri bölgesel kalkınma ve alt yapı çalışmaları için kullanılmak üzere devlet hazinesine aktarılacak.

Hükümet açık artırmadan 10 milyon euro civarında gelir elde etmeyi umuyor.