Tunus'un devrik lideri Bin Ali'ye yolsuzluktan 10 yıl hapis

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, damadı ve döneminin savunma bakanına, 'yolsuzluk' davasından 10'ar yıl hapis ve 115 bin dolar para cezası verildi.

Anadolu Ajansı’na konuşan Tunus yerel mahkemesinin sözcüsü Süfyan Suleyti, Yolsuzluk Soruşturma Komisyonu'nun raporu çerçevesinde, "kamu malını haksız yere kendi çıkarına kullanma", "yönetime zarar verme", "düzeni ihlâl" suçlamalarıyla gıyaben yargılanan devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin yanı sıra damadı Sahar Matari ile eski Savunma Bakanı Rıza Karira'ya 10'ar yıl hapis ve 115 bin dolar para cezası verildiğini belirtti. Söz konusu kararın temyiz yolu açık.

Ülkede 14 Ocak 2011'de başlayan ayaklanmanın ardından Suudi Arabistan'a kaçan Zeynel Abidin Bin Ali, onlarca davadan yargılanıyor.

Tunus'ta Yolsuzluk Soruşturma Komisyonu, devlet birimlerindeki yolsuzluk ve rüşvet olaylarını soruşturmak için 18 Şubat 2011'de Bin Ali'nin devrilmesiyle sonlanan halk ayaklanmasının ardından kurulmuştu.

Nisan ayında, Tunus'un devrik lideri Bin Ali, görevini kötüye kullanmaktan yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Arap Baharı" diye anılan ve 2011'de Tunus'ta başlayan ayaklanmaların ardından birçok ülkede değişim sancılı oldu, Suriye gibi ülkelerde iç savaşa dönüştü, Mısır'da ise yeni hükümet askeri darbeyle devrildi.

Diğer ülkelerin aksine değişimin daha sancısız olduğu Tunus'ta ise yeni anayasa kabul edildi, seçimler yapıldı ve kurulan yeni hükümet göreve başladı. Devrim sürecinde Suudi Arabistan'a kaçan devrik lider Ben Ali de hakkında açılan davalardan yargılanıyor. Mısır'da ise son olarak mahkeme devrik lider Hüsnü Mübarek’e yargılandığı bazı davalardan beraat hükmü vermişti.