Tunus'un AKP'si seçimleri kaybetti

Tunus'ta yapılan genel seçimlerde Nida Tunus (Tunus'un Sesi) Partisi 85 sandalye ile birinci, Türkiye'deki AKP'yi örnek alan Nahda Hareketi Partisi ise 69 sandalye kazanarak ikinci sırada yer aldı.
Nahda Hareketi'nin zaferle çıkması beklenen seçimle ilgili Seçim Kurulu'ndan gelen açıklamada, 217 sandalyeli parlamentoda Nida Tunus Partisi'nin oyların yüzde 39,17'sini aldığı kaydedildi. Nahda Hareketi'nin oy oranı ise yüzde 30'larda kaldı.
Bu iki partinin ardından Özgür Milli Birlik Partisi'nin 16, Halk Cephesi Partisi'nin 15, Afak Tunus Partisi'nin 8, Cumhuriyet İçin Kongre Partisi'nin 4, El-Mubadera (Girişim), Demokratik Akım, Halk Hareketi partilerinin üçer sandalye kazandığını ifade edildi.