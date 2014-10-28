Tunus'un AKP’si muhalefette, laikler birinci parti

Arap Baharı’nın başladığı Tunus’ta demokrasiye geçişin ölçüsü kabul edilen genel seçimlerde halk, anti-İslamcı parti Nida Tunus’u (Tunus’un Sesi) seçti. AK Parti modelini örnek alan ve yarışın favorisi gösterilen Ennahda Hareketi ise ikinci oldu.

Tunus’ta 2011’deki ayaklanmanın ardından Zeynel Abidin bin Ali rejiminin yıkılmasından sonra düzenlenen ikinci genel seçimlerde, ilk seçimlerde tarihi bir zafer kazanan Ennahda Hareketi, bu defa umduğunu bulamadı. Resmi olmayan sonuçlara göre, laik Nida Tunus Partisi, yüzde 38, 71 ile 84 milletvekiliyle birinci sırayı alırken, Raşid el-Gannuşi liderliğindeki Nahda Hareketi, yüzde 31,79 ile 69 sandalyeyle onu takip etti. Ancak bu sonuçlar Nida Tunus’un tek başına hükümet olmasına yetmiyor. Nida Tunus’u tebrik eden Gannuşi, kesin sonuçları perşembe açıklanacak olan seçimle ilgili, “Nida Tunus veya Ennahda. Tunus’un başına kim gelirse gelsin önemli olan ulusal birlik hükümetinin kurulabilmesi, siyasi konsensüs sağlanabilmesi” diye konuştu. Nida Tunus Partisi Sözcüsü Aida Klibi de AP ajansına, “Aldığımız bilgilere göre, (217 sandalyeli) parlamentoda 80 kadar sandalyemiz olacak” diyerek tüm partiler arasında en fazla sandalyeyi aldıklarını açıkladı.

Yüksek katılım

Seçimler, Tunus halkının demokrasiye geçişte verdiği en önemli sınav olarak görülüyordu. Birinci parti çıkmasına kesin gözüyle bakılan Ennahda, şeriatçı eğilimlerle suçlanıyordu. Mısır’da Müslüman Kardeşler hükümeti darbeyle devrilirken, Tunus’ta iktidar vizesi vermeyen ise seçmen oldu. 5.2 milyon seçmenin bulunduğu 11 milyon nüfuslu ülkede seçimlere katılım beklenenden yüksek oldu ve yüzde 61.8 olarak gerçekleşti. Arap Baharı’nın doğum yeri olarak görülen Sidi Buzaid kentinde katılım yüzde 48’de kaldı. Bu tüm Tunus’taki en düşük katılım. Ennahda, 2011 seçimlerinde yüzde 42 destek almış, ancak iki siyasi suikast ve Mısır’daki darbenin ardından başlayan kitlesel gösteriler nedeniyle iktidarı teknokrat hükümete bırakmıştı.

Eski bakanlar döndü

Nida Tunus’a yöneltilen eleştiriler arasında da en çok, anti-İslamcı politikalardan başka bir vaadi olmaması yer alıyor. Parti bünyesinde Bin Ali döneminden kalma birçok siyasetçiden Desturculara (Tunus’un kurucusu Habib Burgiba’nın takipçileri) kadar birçok farklı kesimi barındırıyor. Partinin başında daha önce başbakanlık ve dışişleri bakanlığı yapmış olan Beji Caid Essebsi bulunuyor.

Batı’dan tebrik

ABD Başkanı Barack Obama, Tunus’taki genel seçimleri, ülkenin tarihi siyasi dönüşümünde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirerek “Tunus halkını demokratik seçiminden dolayı kutluyorum” açıklaması yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) de Tunus’u kutladı ve seçimi izleyen 10 kişilik heyetin başında olan İsviçreli vekil Andreas Gross, seçim sürecinin kusursuz işlediğini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Tunus halkının genel seçimleri düzenleyerek “tarihi bir dönemeci” geçtiğini söyledi.