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Tunus’tan Kobane’ye Arap Baharı’nın etkileri tartışılacak

Suriye, Mısır, Libya, Tunus ve Türkiye aynı masada buluşuyor

11 Aralık 2014 13:29

Sosyal Dönüşüm Vakfı Girişimi tarafından düzenlenen “Sansürsüz” buluşmalarının ilki “Tunus’tan Kobane’ye Arap Baharı’nın Etkileri” paneliyle gerçekleştirilecek.

Tunus’tan Uluslararası İşbirliği için Mağrub Formu Başkanı Dr. Muhammed Adile, Libya Araştırma Merkezi Başkanı Senoussi Bseikri,  Mısır’dan Araştırmacı-Yazar Sameh El-Barqy, Suriye’den Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şadi Ahmet, Türkiye’den de CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, SDV Girişimi Sözcüsü Gamze Akkuş İlgezdi  ve T24 yazarı Celal Başlangıç konuşmacı olarak katılacak.

Panel 13 Aralık 2014 Cumartesi saat 15.30-18.00 arası Novada Ataşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sözcüsü olduğu girişimin “Sansürsüz” buluşmalarının ilki için Gamze İlgezdi “Sınırımızdan içeri girecek kadar derin sonuçlara yol açan ve hala süren Arap Baharı’nın ülkemize ve bölgemize etkilerini aydınlar, akademisyenler, gazeteciler ve yazarlarla birlikte bütün boyutlarıyla tartışmayı hedefledik. Bu amaç doğrultusunda bire bir yaşanmışlıklara ve tanıklıklara dayanan bu panelin, ülkemizin geleceğine ilişkin tartışmalara da ışık tutacağına inanıyorum” dedi.

 

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