Tunus’taki rehine dramı kanlı bitti



Tunus'ta bugün öğle saatlerinde parlamento ve Bardo Ulusal Müzesi'nin bulunduğu alana silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar yedisi turist sekiz kişiyi öldürmüş ve daha sonra müzede bazı kişileri rehin almıştı.

Tunus İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, polis müzeye baskın düzenleyerek rehineleri kurtardı. Baskın sırasında iki saldırgan ile bir polis memuru hayatını kaybetti.

Saldırganların kimliği belirsizliğini koruyor. Tunus İçişleri Bakanlığı'nun verdiği bilgilere göre, operasyon sona erdi.