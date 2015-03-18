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Dünya
Deutsche Welle

Tunus’taki rehine dramı kanlı bitti

Polis, Tunus’taki Bardo Ulusal Müzesi’ne baskın düzenleyerek radikal İslamcı militanlar tarafından rehin tutulan kişileri kurtardı. Olayda iki saldırgan ile bir polis hayatını kaybetti.

18 Mart 2015 18:52


Tunus'ta bugün öğle saatlerinde parlamento ve Bardo Ulusal Müzesi'nin bulunduğu alana silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar yedisi turist sekiz kişiyi öldürmüş ve daha sonra müzede bazı kişileri rehin almıştı.

Tunus İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, polis müzeye baskın düzenleyerek rehineleri kurtardı. Baskın sırasında iki saldırgan ile bir polis memuru hayatını kaybetti.

Saldırganların kimliği belirsizliğini koruyor. Tunus İçişleri Bakanlığı'nun verdiği bilgilere göre, operasyon sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Polis Tunus Bardo Ulusal MüzesiTunusBardo Ulusal MüzesiBakanlığıDeutsche Welle Türkçe Reuters BÖ/HS

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