-TUNUS'TAKİ OLAYLARDA 66 ÖLÜ PARİS (A.A) - 13.01.2011 - Uluslararası İnsan Hakları Dernekleri Federasyonu, Tunus'ta karışıklığın başladığı geçen ayın ortasından bu yana 66 kişinin öldüğünü bildirdi. Uluslararası İnsan Hakları Dernekleri Federasyonu Başkanı Suhayr Belhassen, ellerinde, çatışmalarda ölen 66 kişinin isimlerinin yer aldığı bir listenin bulunduğunu belirterek, "devam etmekte olan katliamı" kınadığını belirtti. Belhassen, dün gece başkent Tunus'un banliyösündeki çatışmalarda 8 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığının teyidini aldıklarını söyleyerek, "Katliam devam ediyor. Bugünün önceliğinin önceliği bu katliamı durdurmaktır" dedi. -İSVİÇRELİ BİR KADIN DA ÖLDÜRÜLDÜ- İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde çıkan çatışmalarda ölenler arasında bir İsviçre vatandaşının da bulunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaşamını yitiren kadının İsviçre-Tunus çifte vatandaşı olduğu bildirildi. İsviçre radyosu da kadının, dün geç saatlerde bir gösteriyi izlediği sırada bir kurşununun isabet etmesi üzerine öldüğünü duyurdu. Ülkenin güneydoğusundaki Sfaks kentinde de görgü tanıkları, 19 yaşında bir liselinin polis ateşinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Basın mensupları da başkent Tunus'un merkezinde polisin yürüyüş yapmak isteyen yüzlerce göstericiyi gözyaşartıcı gaz kullanarak dağıttığını belirtti. Fransa Büyükelçiliği yakınındaki Roma caddesinde toplanan gençlerin Burgiba Bulvarı'na yürümek istedikleri, ancak güvenlik güçlerinin gözyaşartıcı gazla müdahalesine maruz kaldıkları kaydedildi. Öte yandan, Tunus Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm ülkeyi saran toplumsal olaylar nedeniyle bu hafta programlanan tüm sportif müsabaka ve faaliyetlerin ertelendiğini açıkladı.