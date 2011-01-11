T24 LogoT24 Logo
Dünya

TUNUS'TAKİ OLAYLAR: 23 ÖLÜ PARİS (A.A)

11 Ocak 2011 01:32

-TUNUS'TAKİ OLAYLAR: 23 ÖLÜ PARİS (A.A) - 10.01.2011 - Uluslararası Af Örgütü, Tunus'ta işsizlik ve sosyal adaletsizliği protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında hafta sonunda çıkan çatışmalarda en az ''23 kişinin güvenlik güçleri tarafından'' öldürüldüğünü bildirdi. Örgütün bildirisinde, Tunuslu yetkililerden göstericilerin güvenliğinin garanti altına alınması talebinde bulundu. Bildiride, ''Af Örgütü tarafından elde edilen bilgilere göre, güvenlik güçlerinin Tala, Kasserin ve Receb kentlerinde göstericilerin üzerine ateş açtığı'' belirtilerek, Kasserin'de 13, Tala ve Receb kentlerinde ise 5'er kişinin öldürüldüğü, bu sayının artabileceği kaydedildi. Örgüt, Tunuslu yetkililere, ''İtidalli davranmaları için güvenlik güçlerine sıkı talimat vermesi'' çağrısında bulunarak, yetkililerin ''Derhal soruşturma açmasını'' istedi. Protestocu göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 14 kişinin öldüğü bildirilmişti. Hükümet, üniversiteler ile diğer tüm okulları geçici olarak kapatma kararı almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24