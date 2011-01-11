-TUNUS'TAKİ OLAYLAR: 23 ÖLÜ PARİS (A.A) - 10.01.2011 - Uluslararası Af Örgütü, Tunus'ta işsizlik ve sosyal adaletsizliği protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında hafta sonunda çıkan çatışmalarda en az ''23 kişinin güvenlik güçleri tarafından'' öldürüldüğünü bildirdi. Örgütün bildirisinde, Tunuslu yetkililerden göstericilerin güvenliğinin garanti altına alınması talebinde bulundu. Bildiride, ''Af Örgütü tarafından elde edilen bilgilere göre, güvenlik güçlerinin Tala, Kasserin ve Receb kentlerinde göstericilerin üzerine ateş açtığı'' belirtilerek, Kasserin'de 13, Tala ve Receb kentlerinde ise 5'er kişinin öldürüldüğü, bu sayının artabileceği kaydedildi. Örgüt, Tunuslu yetkililere, ''İtidalli davranmaları için güvenlik güçlerine sıkı talimat vermesi'' çağrısında bulunarak, yetkililerin ''Derhal soruşturma açmasını'' istedi. Protestocu göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 14 kişinin öldüğü bildirilmişti. Hükümet, üniversiteler ile diğer tüm okulları geçici olarak kapatma kararı almıştı.